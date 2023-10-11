Опубликованы требования к кандидатам на должность главы администрации Рязани

Опубликованы требования к кандидатам на должность главы администрации Рязани. Соответствующее постановление появилось в среду, 11 октября.

Участвовать в конкурсе могут граждане России с 18 до 65 лет. Они должны владеть русским языком, иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее четырех лет.

Кандидаты должны предоставить проект основных направлений социально-экономического развития Рязани, схему организации управления городским хозяйством с приложением структуры администрации города с указанием ее количественного состава. Указанные документы нужно принести в запечатанном конверте. Проект рассмотрят на заседании комиссии.

Конкурс проводится при присутствии не менее двух претендентов, допущенных к участию. Комиссия оценит кандидатов на основании предоставленных ими документов, а также на основе индивидуального собеседования по представленным проектам.

На итоговом закрытом заседании оценят кандидатов путем рейтингового голосования. По его итогам выберут не менее двух кандидатов, которые получат высокий рейтинг.

Начало приема документов — 12 октября в 9:00, окончание — 1 ноября 17:00.

Напомним, конкурс на должность главы администрации пройдет 10 ноября в 15:00.