На Украине заявили об ужесточении мобилизации

На Украине заявили об ужесточении мобилизации. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, проведение мобилизации на Украине будет только ужесточаться, так как лето обернулось для украинских вооруженных сил стратегическим поражением на поле боя.

«Протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Более того, лето обернулось стратегическим поражением ВСУ, Киеву придется мобилизовать еще больше солдат», — заявил Азаров.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии.