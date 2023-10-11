На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

На Камчатке 11 октября вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Ученые пишут, что с 11 октября активность вулкана возросла — в газопаровых шлейфах появился пепел.

«Продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение вулкана. На фоне эксплозивной деятельности стромболианского типа (излияние лавы в кратере вулкана) лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Козыревскому и Апахончичскому желобам на южных склонах вулкана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 65 километров к северо-востоку от вулкана.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.