Малков заявил о готовности рязанского стадиона «Спартак»

Стадион «Спартак» вновь будет принимать домашние матчи ФК «Рязань». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Положительное решение приняли на заседании комиссии РФС по сертификации стадионов. По информации главы региона, получены необходимые документы, а объект полностью готов к проведению игр.

«Проведена большая работа. Очищена дренажная система, выровнено основание стадиона и смонтировано новое искусственное поле. Помимо этого мы полностью обновили фасад здания», — написал Малков.

Первый матч на обновленном поле стадиона состоится 23 октября.