Малков: благодаря грантовой поддержке в регионе уже реализовано много важных проектов

Малков заявил, что благодаря грантовой поддержке в регионе уже реализовано много важных проектов. Об этом сообщили на сайте правительства.

В среду, 11 октября, Павел Малков встретился с победителями и призерами регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые представили свои социальные инициативы и рассказали о дальнейших планах добровольческой работы.

«Этот проект — важное социально значимое начинание, наш президент уделяет ему большое внимание. В основе очень правильные вещи: помощь людям, повышение качества жизни в стране. Благодаря грантовой поддержке в регионе уже реализовано много важных проектов. Эту работу вместе будем продолжать. Со своей стороны готов помогать тем, кто в ней участвует. Рязанская область стабильно входит в ТОП-10 регионов по количеству участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ», — сказал губернатор.

Малков подчеркнул высокую активность рязанцев, представителей общественных, благотворительных организаций, учреждений социальной сферы, бизнеса, средств массовой информации.

«На региональный этап премии было подано 280 заявок. Самой популярной стала категория „Волонтеры“. Всегда знал, что у нас огромное количество неравнодушных людей, и еще раз в этом убедился», — отметил Малков.

Он добавил, что от Рязанской области заявлены проекты на самые актуальные темы. Это, в том числе, поддержка участников СВО и их семей, пропаганда здорового образа жизни, подготовка востребованных специалистов, экология, помощь старшему поколению, людям с особенностями здоровья, патриотическая работа.

По словам руководителя регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» Ольги Медведевой, 34 рязанца вышли в полуфинал проекта, его итоги станут известны в ноябре текущего года. Она отметила, что высокие результаты ежегодно достигаются во многом благодаря содействию правительства региона, ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, активному участию в подготовке заявок всех муниципалитетов.

На встрече Павел Малков вручил собравшимся награды и пожелал всем дальнейших успехов. Победителями и призерами регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 40 участников в номинациях «Здоровье нации», «МЫВМЕСТЕ — Россия», «Помощь людям», «Первый поступок», «Территория для жизни», «Страна возможностей», «Медиапроект», «Лидер социальных изменений».

Отмечается, что премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента России для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она стала продолжением общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Учредитель Премии — Федеральное агентство по делам молодежи, организатор — Ассоциация волонтерских центров.