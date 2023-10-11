Глава рязанской администрации рассмотрит вопрос о строительстве многоэтажки в Канищеве

Глава рязанской администрации рассмотрит вопрос о строительстве многоэтажки в Канищеве. Об этом говорится в заключении комиссии, которое опубликовали в среду, 11 октября.

Публичные слушания по вопросу прошли в четверг, 5 октября. На них был зарегистрирован один участник. Замечания и предложения от присутствующего отсутствовали.

По итогам заседания приняли решение рекомендовать главе администрации рассмотреть вопрос о предоставлении ИП Щербакову на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Напомним, в Рязани хотят построить многоэтажку площадью 8 262 кв.м. Ранее с рязанцами обсудили ее строительство.