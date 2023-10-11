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Финляндия поставит военную помощь Украине на 95 миллионов евро

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поставку 19 пакета военной помощи Украине на 95 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на финское минобороны.

«Финляндия поставляет на Украину больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 11 октября 2023 года по предложению правительства. Это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины», — указано в сообщении ведомства.

Стоимость содержащихся материалов в пакете оценивается в 95 миллионов евро, уточняет минобороны.

«Исход войны на Украине будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии в далеком будущем. Поэтому мы вместе с нашими союзниками будем продолжать решительную поддержку Украины. Общая стоимость поставленных Финляндией на Украину оборонительных материалов составляет 1,4 миллиарда евро», — приводится цитата министра обороны Антти Хяккянена.

По оперативным соображениям и для того, чтобы помощь была доставлена в целости и сохранности, дальнейшие подробности о содержании пакета, способе его доставки или графике не сообщаются, уточняет ведомство.