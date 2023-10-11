Депутаты рязанской облдумы обсудили вопросы строительства и реконструкции объектов капстроительства

В среду, 11 октября, на «Правительственном часе» в рязоблдуме с докладами о строительстве и реконструкции объектов капстроительства выступили ио министра строительного комплекса Юрий Кулешов, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост и замминистра транспорта и автомобильных дорог Елена Мирошкина.

Кулешов отметил, что региональный минстрой учувствует в реализации пяти нацпроектов, включая профильный — «Жилье и городская среда». На возведение объектов соцсферы в 2023 году направлено 4 млрд 600 млн рублей, в том числе 1 млрд 800 млн — средства федерального бюджета, освоение в данный момент — 2 млрд 800 млн рублей. В текущем году ведется строительство 19 социальных объектов.

Уворвихвост назвал основные объекты капстроительства, которые возводятся в 2023 году. В их числе Западный коллектор. Он отметил, что его техническая готовность составляет 91%. В рамках подготовки к отопительному сезону по программе модернизации коммунальной инфраструктуры РМПТС сейчас ведет работы на 11 участках. Также завершается модернизация системы теплоснабжения в Дягилево за счет средств Фонда национального благосостояния. Как подчеркнул глава ведомства, сроки окончания работ — до конца мая 2024 года.

Мирошкина рассказала, что строительство и реконструкция дорожной сети ведется в соответствии с региональной программой «Дорожное хозяйство и транспорт». Она отметила возросшую нагрузку на существующие дороги, грузоперевозки сейчас осуществляются транспортом с грузоподъемностью свыше 25 тонн. В связи с этим для увеличения доли магистралей соответствующих нормативным требованиям, приоритетным является восстановление существующей сети. В 2023 году в нормативное состояние будет приведено 400 километров региональных и межмуниципальных дорог и 145 километров дорог местного значения, отремонтировано 10 мостов и установлено освещение в 54 населенных пунктах.

Депутат Татьяна Баринова поинтересовалась, как планируется решать вопрос с очистными сооружениями, которые либо изношены, либо отсутствуют. Артем Уворвихвост подчеркнул, что в этом году на проектирование очистных сооружений выделено 175 млн рублей.

«14 ПСД будет сделано. По 13 уже заключили договоры, одна в процессе отбора подрядной организации. В 2024 году появятся готовые проекты, а в 2025 начнем строительство при выделении средств», — добавил Уворвихвост.

Депутат Дмитрий Репников уточнил, существует ли кадровый дефицит специалистов в строительно-дорожной отрасли. Главы ведомств признали, что проблема существует. Решают этот вопрос за счет расширения сотрудничества с профильными вузами и ссузами.

«К сожалению, хорошие специалисты уходят туда, где больше платят», — отметила Мирошкина.

Депутат Тарас Ставер поинтересовался, в срок и качественно ли делаются работы по реконструкции Северного обхода и проезда Шабулина. Мирошкина подчеркнула, что работы на Северной окружной завершаются в срок, на проезде Шабулина их планируется завершить в 2024 году.

«По качеству к подрядчику претензий нет. Нас проверяла подведомственное учреждение федерального дорожного агентства. Они брали пробы, измеряли светоотражающие поверхности знаков и разметки. Никаких нарушений выявлено не было. По проезду Шабулина: в 2023 году ведутся работы, в основном по коммуникациям. На следующий год предстоят масштабные работы по расширению и покрытию», — подытожила Мирошкина.