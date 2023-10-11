Депутаты Рязанской областной Думы почтили память рязанцев, павших при обороне Ленинграда

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты Денис Сидоров и Наталья Рубина в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург возложили цветы к Мемориальной доске рязанцам, павшим при обороне Ленинграда, на Пискаревском кладбище.

«В январе будущего года вся страна отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. В обороне города на Неве приняли участие 20 тысяч рязанцев, из которых 12 тысяч погибли. Мы всегда будем помнить те страшные годы. Наш долг — сохранить и передать будущим поколениям героическую правду о блокадном Ленинграде. Подвиг жителей и защитников города — пример стойкости, мужества и любви к родной земле», — подчеркнул глава регионального парламента.

Справка:

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Полностью была снята 27 января 1944 года. За город на Неве сражались 20 тысяч рязанцев, из которых 12 тысяч погибли. 280 наших земляков захоронены на знаменитом Пискаревском кладбище. «Малая Пискаревка» есть в Ряжском и Спасском районах Рязанской области.

В годы Великой Отечественной войны рязанский регион был в числе других, куда привозили эвакуированных жителей осажденного города и раненых бойцов. В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов, в которых вывезено 217 тысяч ленинградцев.