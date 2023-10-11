АТ: ВС России показали уязвимость оружия НАТО на Украине

Российские военные показали уязвимость оружия НАТО на Украине. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена в статье для Asia Times.

«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — сказано в материале издания.

Отмечается, что страны НАТО были уверены, что их техника в силе переломить ситуацию на поле боя на Украине, но это оказалось не так.