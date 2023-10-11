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Аркадий Фомин подписал соглашение с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга

В среду, 11 октября, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин подписал соглашение о сотрудничестве с парламентом Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию показали на заседании Рязанской областной думы.

Фомин поблагодарил парламентариев Санкт-Петербурга за теплый прием и сотрудничество.

«Сегодня на нашу страну оказывается серьезное внешнее давление, и в этих условиях сотрудничество между субъектами приобретает ключевое значение. У Рязанской области и Санкт-Петербурга сложились крепкие, партнерские отношения. Мы видим результат: укрепляется взаимодействие в сферах экономики, здравоохранения, образования, культуры и туризма», — отметил Фомин.

Кроме того, председатель Рязоблдумы подчеркнул, что одно из перспективных направлений в сотрудничестве — развитие беспилотной авиации.

«Утвержден профильный и национальный проект по поручению Владимира Путина в 11 регионах, в том числе Рязанской и Ленинградской областях. Создается сеть проектирования и производства беспилотников. В нашем регионе профильный центр разместится на базе созданной „Аэрокосмической долины“. Параллельно мы ведем разработку мер поддержки этой отрасли. Нам интересен опыт Санкт-Петербурга в создании законодательной основы научно-технической политики субъекта», — рассказал Фомин.

Депутат Александр Шевырев подчеркнул, что Рязанская область уже ранее подписала соглашение с Московской думой и парламентом Республики Крым.