Во Владикавказе мужчина на большой скорости сбил толпу гостей около ресторана

Во Владикавказе мужчина на большой скорости сбил толпу гостей около ресторана. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

Отмечается, что посетители заведения «Волна» устроили разборки на парковке. Группу выясняющих отношения на большой скорости снес автомобиль.

Вскоре выяснилось, что за рулем был 20-летний Аслан Гатаев. Он тоже был гостем и «пытался успокоить конфликтующих».

В результате ДТП три человека оказались в больнице.

Молодого человека задержали полицейские.