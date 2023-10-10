Во Владикавказе мужчина на большой скорости сбил толпу гостей около ресторана
Во Владикавказе мужчина на большой скорости сбил толпу гостей около ресторана. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».
Отмечается, что посетители заведения «Волна» устроили разборки на парковке. Группу выясняющих отношения на большой скорости снес автомобиль.
Вскоре выяснилось, что за рулем был 20-летний Аслан Гатаев. Он тоже был гостем и «пытался успокоить конфликтующих».
В результате ДТП три человека оказались в больнице.
Молодого человека задержали полицейские.