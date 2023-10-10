В Волгоградской области педофил изнасиловал двух подростков, угрожая ножом

В Волгоградской области мужчина напал на двух несовершеннолетних подруг и изнасиловал их. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел на Краснодонской улице Камышина.

В полицию обратилась мать одной из пострадавших. Как отметил собеседник издания, женщина рассказала, что мужчина, угрожая ножом, изнасиловал дочь и ее подругу. Отмечается, что жертвами стали 15-летняя школьница и 16-летняя первокурсница местного колледжа.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что 29-летнего мужчину ранее судили за грабеж и повреждение чужого имущества. По факту случившегося возбудили уголовное дело.