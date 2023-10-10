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В Уфе местный житель убил 14-летнюю сводную сестру

В Уфе местный житель убил 14-летнюю сводную сестру. Об этом пишет Mash. По информации канала, предварительная причина — обида.

Как рассказали соседи, около 3-4 часов ночи они услышали мольбы о помощи, крики и оры. Продолжалось это где-то полчаса.

Полиция приехала на место утром, и в ходе осмотра обнаружила в багажнике машины, принадлежащей матери убитой, тело девочки со следами удушья. Ее сводного брата в квартире не было.

Сейчас молодой человек находится в розыске.