В Уфе местный житель убил 14-летнюю сводную сестру

В Уфе местный житель убил 14-летнюю сводную сестру. Об этом пишет Mash. По информации канала, предварительная причина — обида.

Как рассказали соседи, около 3-4 часов ночи они услышали мольбы о помощи, крики и оры. Продолжалось это где-то полчаса.

Полиция приехала на место утром, и в ходе осмотра обнаружила в багажнике машины, принадлежащей матери убитой, тело девочки со следами удушья. Ее сводного брата в квартире не было.

Сейчас молодой человек находится в розыске.