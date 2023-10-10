В Свердловской области в квартире обнаружили тело мертвого 16-летнего подростка

В Свердловской области обнаружили тело 16-летнего ребенка. Об этом сообщает « Е1 ».

Трагедия произошла в Верхней Пышме в многоэтажке на улице Кривоусова. По словам соседей, признаков насильственной смерти на теле подростка не было.

Тело мальчика отправили на экспертизу для установления причин смерти.

Известно, что школьник страдал от неразделенной любви.

Воспитывался он в благополучной семье. Асоциального поведения у него не было.

Фото: Е1.