В Спасске мужчину оштрафовали за попытку дачи взятки полицейскому

В Спасске мужчину оштрафовали за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ведомстве сообщили, что в ноябре 2022 года, гражданин Киргизии попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за совершенное административное правонарушение.

После неудачной попытки дачи взятки мужчина скрылся от полицейских, выехав за пределы Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий его нашли и задержали.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.