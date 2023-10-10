В селе Шацкого района восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры
В селе Шацкого района восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Прокуратура Шацкого района провела проверку после аварийного отключения холодной воды в селе Каверино.
Отмечается, что в селе частично обрушился ствол водозаборной скважины.
После ненадлежащего содержания муниципального имущества и длительного бездействия со стороны должностных лиц, прокурор внес представление района в МКП ЖКХ «Сельское».
По результатам принятых мер, обслуживающей организацией произведена раскачка скважины, установлена насосная станция, взяты пробы питьевой воды, водоснабжение возобновлено.