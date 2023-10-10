В Сараевском районе разыскивают мужчину, который задолжал более 500 тысяч по алиментам

В Сараевском районе разыскивают мужчину, который задолжал более 500 тысяч по алиментам. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, сараевские приставы разыскивают Александра Ненашева, 1983 года рождения. Уроженец Узбекистана зарегистрировался в Сараях по улице Гагарина, но по месту прописки не объявляется. На сегодняшний день его долг по алиментам составил более 500 тысяч рублей. С судебными приставами мужчина на связь не выходит.

Всех, кто знает о местонахождения Александра Ненашева, приставы просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 8 (49148) 3-13-72.