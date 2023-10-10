В Рязанской области зафиксировали один лесной пожар из-за обрыва ЛЭП

За неделю с 2 по 8 октября 2023 года зафиксирован один лесной пожар на территории «Криушинского лесничества». Об этом сообщает Министерство природопользования Рязанской области.

Причина — обрыв ЛЭП. Возгорание было локализовано и ликвидировано в день обнаружения.

В работах по тушению принимали участие 16 человек и 7 единиц спецтехники. Площадь, пройденная огнем — 0,2 га.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Рязанской области зафиксировано 23 пожара. После обследования на местности общая площадь составила 36,9 га.