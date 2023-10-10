В Рязанской области выявили 101 случай вмешательства абонентов в работу счетчиков

С начала 2023 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 101 случай некорректной эксплуатации газового счетчика. В результате нарушений абонентам в общей сложности доначислено к оплате более 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вмешательство в работу прибора учета газа делает счетчик непригодным к использованию. Согласно законодательству, при обнаружении этого нарушения, абоненту производится перерасчет платы за газ. В результате этого сумма к оплате увеличивается. Расчет делается со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

«Вмешательство в работу прибора учета газа создает угрозу жизни и здоровью людей, так как может привести к его поломке и, как следствие, возникновению утечки газа. Кроме того, данное нарушение влечет за собой административную и уголовную ответственность», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.