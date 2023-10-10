В Рязанской области 11 октября ожидается снег и до +8 градусов

В Рязанской области в среду, 11 октября, ожидается снег и до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

По информации ведомства, в области будет облачно, днем — с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами гололедица. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/c. Местами возможны порывы до 12-17 м/c. Температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем +3, +8 градусов.