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В Рязанской области 11 октября ожидается снег и до +8 градусов

В Рязанской области в среду, 11 октября, ожидается снег и до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

По информации ведомства, в области будет облачно, днем — с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами гололедица. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/c. Местами возможны порывы до 12-17 м/c. Температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем +3, +8 градусов.