Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
13°
ЦБ USD 99.93 -1.43 11/10
ЦБ EUR 105.69 -1.34 11/10
Нал. USD 99.7 / 100.4 10/10 17:32
Нал. EUR 105.7 / 106.04 10/10 17:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
5 900
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
4 190
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
8 236
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
8 578
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани изменился график работы Дворца торжеств

В Рязани изменился график работы Дворца торжеств. Об этом сообщила Елена Сорокина.

Она сообщила, что с 1 октября изменился график работы во Дворце торжеств на Московском шоссе:

  • по субботам ведется прием жителей по регистрации рождения, установлению отцовства, усыновлению, перемене имени;
  • по пятницам «открыт» прием жителей по всем вопросам компетенции ЗАГСа;
  • сняли ограничения по талонам. Заявления подаются через Госуслуги или МФЦ;
  • регистрация браков (неторжественная) и расторжений перенесли на послеобеденное время.

Такие меры связаны с большой загрузкой отдела ЗАГС, где регистрируются браки и разводы. Она выросла почти на 1000 актов.