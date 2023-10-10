В Рязани изменился график работы Дворца торжеств

В Рязани изменился график работы Дворца торжеств. Об этом сообщила Елена Сорокина.

Она сообщила, что с 1 октября изменился график работы во Дворце торжеств на Московском шоссе:

по субботам ведется прием жителей по регистрации рождения, установлению отцовства, усыновлению, перемене имени;

по пятницам «открыт» прием жителей по всем вопросам компетенции ЗАГСа;

сняли ограничения по талонам. Заявления подаются через Госуслуги или МФЦ;

регистрация браков (неторжественная) и расторжений перенесли на послеобеденное время.

Такие меры связаны с большой загрузкой отдела ЗАГС, где регистрируются браки и разводы. Она выросла почти на 1000 актов.