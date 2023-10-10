В Рязани изменился график работы Дворца торжеств
В Рязани изменился график работы Дворца торжеств. Об этом сообщила Елена Сорокина.
Она сообщила, что с 1 октября изменился график работы во Дворце торжеств на Московском шоссе:
- по субботам ведется прием жителей по регистрации рождения, установлению отцовства, усыновлению, перемене имени;
- по пятницам «открыт» прием жителей по всем вопросам компетенции ЗАГСа;
- сняли ограничения по талонам. Заявления подаются через Госуслуги или МФЦ;
- регистрация браков (неторжественная) и расторжений перенесли на послеобеденное время.
Такие меры связаны с большой загрузкой отдела ЗАГС, где регистрируются браки и разводы. Она выросла почти на 1000 актов.