В Рязани хотят объединить три учреждения культуры в одно

В Рязани хотят объединить три учреждения культуры в одно. Об этом сообщила « Новая газета-Рязань ».

Речь идет об объединении областной филармонии, художественного музея имени Пожалостина и центра народного творчества. Отмечается, что все три здания расположены в квадрате между Газетным переулком и улицами Садовой, Свободы, Ленина.

По данным издания, идея принадлежит главе региона Павлу Малкову. Отмечается, что он хочет создать рязанский аналог квартала «Бахрушинский».