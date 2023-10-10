В России спрогнозировали снижение курса доллара до 85 рублей

Финансовый эксперт Андрей Верников утверждает, что в скором времени курс доллара может снизиться до 85-92 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Верников отметил, что курс доллара выше 100 рублей не устраивает российских властей и они будут использовать имеющиеся возможности для его снижения.

Эксперт рассказал, что новые подъем ключевой ставки ЦБ маловероятно окажется эффективным и сработает. Он подчеркнул, что ждет валютных интервенций, а для их успеха логика их проведения не должна быть понятна валютным спекулянтам.

Андрей Верников предположил, что в рамках регулирования цен на валюту власти могут применить «ограничения импортных операций».

Отметим, что на 17:50 9 октября цена доллара составила 99,98 рублей.