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В Подмосковье пьяный полицейский насмерть переехал мужчину

В Волокамске Московской области пьяный полицейский переехал на автомобиле мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на региональный следком.

По данным ведомства, младший сержант полиции наехал на мужчину, лежащего на проезжей части, после чего покинул место ДТП. Когда осознал произошедшее, то вернулся и вызвал экстренные службы. Медработники констатировали смерть мужчины, а водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Отмечается, что обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Возбуждено уголовное дело.