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В Омской области двухлетняя девочка провалилась в колодец и утонула

В Омской области двухлетняя девочка провалилась в колодец и утонула. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

По данным источника, мать занималась 8-месячным младенцем — остальные дети гуляли возле дома. Женщина периодически выходила на улицу и смотрела, все ли в порядке с ними. Но когда вечером она пошла звать их домой, дочери там не оказалось.

Родители нашли труп ребенка в уличном колодце. По предварительной информации, она утонула.

Колодец закрывали обычные деревянные доски. По словам очевидцев, девочка на них прыгала.