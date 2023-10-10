В Омской области двухлетняя девочка провалилась в колодец и утонула

В Омской области двухлетняя девочка провалилась в колодец и утонула. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

По данным источника, мать занималась 8-месячным младенцем — остальные дети гуляли возле дома. Женщина периодически выходила на улицу и смотрела, все ли в порядке с ними. Но когда вечером она пошла звать их домой, дочери там не оказалось.

Родители нашли труп ребенка в уличном колодце. По предварительной информации, она утонула.

Колодец закрывали обычные деревянные доски. По словам очевидцев, девочка на них прыгала.