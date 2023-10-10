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В Нижегородской области мужчина убил жену из-за ревности

В Нижегородской области мужчина убил жену из-за ревности. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие новости».

По данным источника, 46-летний Евгений пришел в полицию и заявил о пропаже супруги Светланы. Вместе с правоохранителями и волонтерами мужчина искал возлюбленную.

Вскоре полиция нашла следы крови в доме семейной пары, которые убийца плохо отмыл.

Отмечается, что пара поругалась из-за подозрений в измене. Мужчина вышел из себя и несколько раз ударил жену по голове и лицу, от чего 37-летняя пострадавшая скончалась. Он замотал тело в простыню и увез в лес.