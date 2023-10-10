В Костроме девушка насмерть отравилась роллами

В Костроме девушка насмерть отравилась роллами. Об этом сообщил портал K1news.ru .

По словам матери погибшей, ее дочь заказала роллы в одном из городских кафе. После этого девушке стало плохо, у нее поднялась температура, и ее отвезли в реанимацию.

«Заказали то ли суши, то ли роллы. Точнее сказать не могу. Телефон у нее отобрали, в реанимацию не пускают. Температура 39, рвота. Вопрос: почему общепит не проверяют? Товарищ Ситников! Наверное, Вы ждете массовых отравлений в Костроме? Где Ваша хваленая СЭС, гроза всех предпринимателей?» — рассказала костромичка. Спустя некоторое время стало известно, что ее дочь умерла.