В Хабаровском крае школьник избил одноклассника

В хабаровской школе № 16 школьник из кадетского класса избил своего одноклассника. Прокуратура займется проверкой, пишет Mash.

Видео с избиением появилось утром 10 октября в одном из родительских чатов. На нем видно, как мальчик избивает спортивным ковриком. После этого родители написали заявление в прокуратуру.

По информации Mash, над мальчиком издеваются не в первый раз. Предположительно, это происходит из-за того, что он недавно лишился мамы, которая умерла от рака.