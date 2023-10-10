В Госдуме предложили запретить в школах смартфоны

В Госдуме предложили запретить в школах смартфоны. Об этом сообщил портал LIFE .

Инициативу предложил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. По мнению парламентария, благодаря тому, что школы станут территориями без смартфонов, дети не будут отвлекаться на игры во время уроков.

«Статья 209 Гражданского кодекса РФ и Конституция РФ защищают право собственника владеть своим имуществом, и отбирать смартфоны у школьников учителя не вправе. Поэтому значительная часть российских школ в официальном порядке не ограничивает использование смартфонов во время учебного дня», — сказано в запросе.

По словам Нечаева, за то, чтобы школьники сдавали учителям смартфоны на время уроков, выступают 72% жителей России. При этом парламентарий убежден, что лишнюю ответственность на учителей возлагать не стоит. Так, он предложил сдавать гаджеты на хранение на входе в школу.

Нечаев предложил до конца года провести опрос среди родителей и выбрать среди трех вариантов. В первом случае смартфон нельзя использовать ни на уроках, ни на переменах. Во втором — устройство нужно отдавать на время уроков. В третьем использование гаджетов не будут ограничивать. Отмечается, что ограничение не коснется кнопочных телефонов без возможности выхода в Интернет.