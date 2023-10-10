В Госдуме предложили увеличить перемену для обеда школьников до 30 минут

Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить время перемены для обеда школьников. Об этом сообщает «RT на русском».
Отмечается, что ежедневно миллионы учеников питаются в школах, в том числе гарантированными бесплатными горячими обедами. Для этой цели выделяется перемена продолжительностью 20 минут. Школьник должен успеть собрать вещи, переместиться из класса в столовую, помыть руки и получить блюдо.
В итоге дети вынуждены спешить, что негативно сказывается как на питании, так и на учебном процессе.
При этом даже для взрослых работающих граждан время обеденного перерыва, согласно ст. 108 Трудового кодекса, не может составлять менее 30 минут.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», — говорится в документе.