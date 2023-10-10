В Башкортостане 22-летняя мать разрезала сыну живот

В Башкортостане 8 октября 22-летняя мать избила полуторагодовалого сына и разрезала ему живот. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мальчика привезли в больницу с открытой раной живота, закрытой черепно-мозговой травмой и резаной раной лица. После сразу сообщили в полицию. Когда правоохранители приехали домой к ребенку, его мать была пьяна. Выяснилось, что из-за употребления алкоголя девушка уже год стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В содеянном она призналась.