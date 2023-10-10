В Архангельске мужчина напал на 12-летнюю школьницу

В Архангельске мужчина набросился на 12-летнюю школьницу и попытался ее задушить. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на Краснофлотской улице. В полицию обратилась местная жительница.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нападавшего. Им оказался 37-летний житель, который был пьян.

Отмечается, что преступник накинул на шею ребенка некую удавку, однако завершить задуманное ему не дали прохожие, которые и помогли школьнице освободиться.