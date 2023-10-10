УЕФА отменил решение о допуске сборных России до 17 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций отменил решение о допуске сборных России для спортсменов не старше 17 лет до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть», — заявили в организации.

Ранее исполком УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона.