У рязанцев протекла крыша из-за прорыва трубы отопления

У рязанцев протекла крыша из-за прорыва трубы отопления. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Инцидент произошел на улице Краснорядской, дом № 21. По словам корреспондента, здание уже три года не закреплено за жилищной организацией. За обслуживание дома платят собственники. Рязанская мэрия раз в три месяца организовывает конкурс среди управляющих компаний, но желающих взять дом на баланс не находится.

«Дом не стоит ни на одном учете ЖКХ или управляющей компании. Собственными средствами мы боремся со всевозможными сложными ремонтными работами. В настоящий момент произошла протечка тепловых труб на крыше», — пожаловалась жительница дома Татьяна Белицкая.

Также от потопов страдают и жители дома № 15 корпус 1 на улице Скоморошинской. Управляющая компания у него есть. Но после дождей на стенах и потолке появляются разводы.

«В течение последних 10 лет заливало крышу. Протекали с девятого по седьмой этажи, отклеивались обои, страдали соседи, поступали от нас жалобы в ЖЭУ. Ничего не изменилось», — рассказала жительница дома Елена Шевелева.

В сюжете отметили, что в управляющей компании о проблеме знают. Главный инженер обещал провести ремонт, как только закончатся дожди.

«Залило капитально и с той стороны, и с этой стороны, и все обои вообще отклеились. Вызывали, приходили, говорили, что будет что-то. Но в итоге ничего не сделали и мне пришлось подклеивать. Я сама подклеивала», — отметила жительница дома Лидия Иванцова.

Крышу этого дома по программе капремонта планируют отремонтировать не раньше 2035 года. Жильцы считают, что за 12 лет стены и потолки в квартирах покроются плесенью.

По словам корреспондента, управляющей компании предложили собственникам квартир приблизить капремонт своими силами — через общедомовое собрание и обращение в Фонд капитального ремонта.