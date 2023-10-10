ТАСС: ВСУ готовятся подорвать Купянск в случае оставления города

Украинские военные заминировали многие объекты в Купянске Харьковской области и готовятся их подорвать, если не смогут удержать город под контролем. Об этом заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий.

«Они планируют из Купянска сделать второй Артемовск. Все руководство из города уже эвакуировано, завезено огромное количество взрывчатки. И при нашем активном продвижении и занятии Купянска они будут взрывать все. Не только крупные объекты, но и жилые дома», — сказал депутат.