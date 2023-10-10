С 1 июля россияне смогут вводить самозапрет на взятие кредитов

С 1 июля россияне смогут вводить самозапрет на взятие кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 10 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями МФО договоров потребительского займа (кредита).

Отмечается, что закон сможет защитить тех, кто берет кредиты под влиянием мошенников или находясь в эмоциональном порыве.

Закон предусмотрит и так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты.

Напомним, что законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в июне.