РЗН. инфо публикует спецпроект про рязанский кремль

В проекте рассказывается, как появился кремль, как рос вокруг него город, почему рязанский кремль остался в стороне от современной застройки.

РЗН.инфо публикует спецпроект про историю, развитие и значение рязанского кремля в современном городе. Редакция работала над спецпроектом «Вся рязанская земля начинается с кремля» почти год.

В проекте рассказывается, как появился кремль, как рос вокруг него город, почему рязанский кремль остался в стороне от современной застройки. Автор Владимир Фролов рассуждает о будущем главного символа региона и возможна ли в принципе гармония современного города и старинного кремля.

В спецпроекте 15 глав. Каждая из них повествует об истории кремля в определенный период времени, о появлении районов вокруг него. В спецпроекте говорится, как охраняется рязанский кремль и что должно было с ним происходить после принятия генпланов. В спецпроекте собраны карты города, начиная с екатериниского плана 1780-х гг, 1860-х и т. д. Впервые в открытом доступе РЗН. Инфо публикует карты Рязани в хорошем качестве, чтобы читатели по ним смогли проследить изменения города и узнать о фантазиях проектировщиков.

«В 1830 году Лыбедь начали превращать в канал с запрудами и прудами. Всего плотин построили шесть, на них стояли мельницы. Самый большой пруд был на месте нынешнего стадиона „Спартак“ — по имени соседней церкви его называли Екатерининским. В конце XIX века на Лыбеди создали Рюмин пруд с парком», — говорится в спецпроекте.

Спецпроект, кроме карт, проиллюстрирован фотографиями из государственных архивов и личных коллекций рязанцев. Проект имеет уникальный дизайн и адаптивную верстку.

Партнер проекта компания «Зеленый сад».