РЗН. инфо публикует изменение цен за полгода на примере одного магазина

РЗН. Инфо продолжает отслеживать изменение цен на примере одного магазина. Во вторник, 10 октября, корреспондент посетил магазин «Пятерочка» и сравнил цены с мартом 2023 года.

Подорожали следующие продукты: тушка курицы подорожала на 62 рубля, в марте она стоила 127,99 рублей, стала — 189,99 рублей; 900 граммов гречки подорожало на 51 рубль, в марте гречка стоила 47,99 рублей, сейчас — 98,09 рублей; 900 граммов риса «Global village» подорожало на 47 рублей — с 62,99 до 109,99 рублей; 200 граммов шоколада «Бабаевский» были по 144,99 рублей, стали по 189,99 рублей; 1 литр масла подсолнечного «Благо» был 129,99 рублей, стал — 142,99 рублей.

Продукты, которые незначительно подорожали: яйца С1 и С2 «Красная цена» в марте были по 69,99 и 63,99 рублей, в октябре стали стоить 79,99 и 67,99, хотя яиц С2 на прилавке не было, ценник остался; кефир «Эковакино» 930 миллилитров 2,5% стоил 64,99 рублей, стал — 75,99 рублей; цена на бумагу «ZEWA Джаст» выросла с 249,99 до 259,99 рублей; килограмм капусты белокочанной в марте стоил 15,99 рублей, в октябре — 22,99 рублей; килограмм соли стоил 8,99 рублей, стал— 10,49 рублей; килограмм сахара был по 55,99 рублей, стал по 66,99 рублей.

Кроме того, есть продукты, которые подешевели: килограмм картофеля в марте 2023 стоил — 29,99 рублей, в октябре — 16,19; лук репчатый стоил 60,49 рублей, стал — 33,49 рублей, разница в цене составила 27 рублей; кефир «Эковакино» 930 миллилитров, 3,2% — с 89,99 до 71,99 рублей, подешевело на 18 рублей; масло «Экомилк крестьянское» 180 граммов, 72,5% — со 187,99 до 129,99 рублей по скидке, разница составила 58 рублей, хотя без скидки цена будет 199,99.

Продукты, которые минимально подешевели: морковь весовая с мартовской цены 31,99 рубля стала стоить 22,99, разница в цене — 9 рублей; творог «Амка» 5% и 9% были по 99,99 рублей, стали — по 98,99 рублей; молоко «Эковакино» 930 миллилитров, 3,4-6% подешевело на 3 рубля — с 71,99 до 69,99 рублей; молоко «Простоквашино» 930 миллилитров, 3,4%-4,5% в марте стоило 89,99 рублей, сейчас — 79,99; цена на килограмм муки «Селяночка» блинная классическая упала на 6 рублей — с 71,99 до 65,99 рублей.

Бумага «Tolli Classic» двухслойная 4 рулона стоит также, как и в марте — 78,99 рублей.

Напомним, корреспондент РЗН. инфо посетил магазин в марте 2023 года, и сравнил цены с мартом 2022 года.