Рязанским студентам вручили именные стипендии губернатора

Рязанским студентам вручили именные стипендии губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В понедельник, 9 октября, студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций вручили именные стипендии губернатора Рязанской области. От имени Павла Малкова учащихся поздравила первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова.

Она подчеркнула, что именные стипендии губернатора вручаются лучшим студентам и курсантам, которые по праву это заслужили.

«Вы — молодые, активные, умные, талантливые. Мы очень на вас рассчитываем. Рязанская область — регион перспективный, который успешно развивается. Создается много новых производств. Строятся, ремонтируются социальные объекты: школы, больницы, дома культуры. Везде сегодня нужны хорошие молодые специалисты. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы на своей малой родине вам было комфортно жить и работать, были возможности для развития», — сказала Рослякова.

Свидетельства о присуждении именных стипендий губернатора Рязанской области вручены студентам и курсантам вузов, колледжей и техникумов. Стипендиатами стали 56 человек — отличники учебы, активные участники научной, общественной и спортивной жизни своих образовательных учреждений.