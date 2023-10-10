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Рязанские чиновники прокомментировали жалобы горожан на начало отопительного сезона

Во вторник, 10 октября, на заседании правительства Павел Малков попросил доложить врио мэра Рязани Виталия Артемова и министра ТЭК и ЖКХ Артема Уворвихвоста о начале отопительного сезона.

Артемов отметил, что тепло начали подавать в дома и соцучреждения с 3 октября. Из 2694 жилых домов отопление есть в 2693, а из 342 учреждений соцсферы к теплу подключены 341, кроме гимназии № 2, в которой идет ремонт.

«Начисляют за отопление с 3 по 31 октября, но с учетом фактической даты подачи и пуско-наладочных работ будет все пересчитано», — подчеркнул Артемов.

Малков узнал, включили ли отопление в онкодиспанесере. Министр здравоохранения Александр Пшенников отметил, что тепло в медучреждение подали еще в понедельник, 9 октября.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост подчеркнул, что отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях.

«В Рязанском районе подключен 91% жилых домов, в Касимове — 81%, в Скопине — 89%. Остальные дома подключили к отоплению на 100%. Так по области из 5004 домов в 4902 — тепло есть», — подытожил Уворвихвост.

В конце главы районов отчитались о подключении к отоплению всех учреждений и домов.

«Коллеги, мы здесь не для того, чтобы кого-то поругать, а для того, чтобы реально посмотреть на ситуацию. Поэтому прошу держать вопрос на особом контроле, так как рязанцы постоянно жалуются», — заявил губернатор.