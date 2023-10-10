Рязанская область вошла в топ-5 регионов России по темпам внедрения экспортного стандарта

Рязанская область стала четвертым российским регионом, где досрочно внедрили все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 году. Об этом сообщает областное министерство экономического развития.

Стандарт разработали в РЭЦ (Российском экспортном центре). Его цель — обеспечить благоприятные условия для развития экспорта. В нем указаны мероприятия по разработке стратегических документов региона по экспорту, координации работы профильных совещательных органов, созданию и развитию инфраструктуры поддержки экспорта, а также обучению и продвижению региональных экспортеров, популяризации экспорта. Поддержка экспортеров в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Развитие экспорта для нас одно из приоритетных направлений. Мы работаем в тесном контакте с региональными экспортерами, Российским экспортным центром, активно включаемся практически во все федеральные инициативы. Благодаря такому комплексному подходу удается сохранить показатели экспорта на стабильно высоком уровне и своевременно реагировать на новые вызовы», — отметила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.