Рязанцу в Мордовии вынесли приговор за мошенничество

Рязанцу вынесли приговор в Мордовии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.

Установлено, что в квартиру к 84-летней пенсионерке пришли неизвестные, которые представились работниками газовой службы. Незнакомцы поинтересовались состоянием оборудования. Ранее женщина обращалась к специалистам организации, поэтому без опаски пригласила их осмотреть плиту. За проведение диагностики и устранение неполадок мошенники запросили у пожилой женщины 9 тысяч рублей.

Позже она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин — жители Самарской и Рязанской областей.

По предварительной информации, молодые люди прибыли в Мордовию с целью трудоустройства в сфере газового обслуживания, так как имели опыт. Найти работу в регионе не получилось, поэтому приятели решили заработать на доверчивых пожилых людях.

Свою вину в совершенном преступлении они признали полностью.

Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде одного года исправительных работ, его подельнику — два года колонии-поселения.