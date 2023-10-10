Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
13°
ЦБ USD 101.36 0.87 10/10
ЦБ EUR 107.03 1.02 10/10
Нал. USD 99.2 / 100.7 10/10 07:00
Нал. EUR 105.05 / 106 10/10 08:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
5 618
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
3 926
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
7 997
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
8 324
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцу в Мордовии вынесли приговор за мошенничество

Рязанцу вынесли приговор в Мордовии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.

Установлено, что в квартиру к 84-летней пенсионерке пришли неизвестные, которые представились работниками газовой службы. Незнакомцы поинтересовались состоянием оборудования. Ранее женщина обращалась к специалистам организации, поэтому без опаски пригласила их осмотреть плиту. За проведение диагностики и устранение неполадок мошенники запросили у пожилой женщины 9 тысяч рублей.

Позже она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин — жители Самарской и Рязанской областей.

По предварительной информации, молодые люди прибыли в Мордовию с целью трудоустройства в сфере газового обслуживания, так как имели опыт. Найти работу в регионе не получилось, поэтому приятели решили заработать на доверчивых пожилых людях.

Свою вину в совершенном преступлении они признали полностью.

Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде одного года исправительных работ, его подельнику — два года колонии-поселения.