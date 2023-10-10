Рязанцу в Мордовии вынесли приговор за мошенничество

Рязанцу вынесли приговор в Мордовии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.
Установлено, что в квартиру к 84-летней пенсионерке пришли неизвестные, которые представились работниками газовой службы. Незнакомцы поинтересовались состоянием оборудования. Ранее женщина обращалась к специалистам организации, поэтому без опаски пригласила их осмотреть плиту. За проведение диагностики и устранение неполадок мошенники запросили у пожилой женщины 9 тысяч рублей.
Позже она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин — жители Самарской и Рязанской областей.
По предварительной информации, молодые люди прибыли в Мордовию с целью трудоустройства в сфере газового обслуживания, так как имели опыт. Найти работу в регионе не получилось, поэтому приятели решили заработать на доверчивых пожилых людях.
Свою вину в совершенном преступлении они признали полностью.
Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде одного года исправительных работ, его подельнику — два года колонии-поселения.