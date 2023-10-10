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Пушков призвал серьезно отнестись к словам Милли о войне между США и Россией

Сенатор Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к словам экс-главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который сообщил о росте вероятности войны в между Россией и США в ближайшие десять лет. Об этом Пушков заявил в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что это заявление отражает настрой в правящих кругах Штатов. По его мнению, он сохранится вне зависимости от смены власти в США.

Однако Пушков заявил, что Америке будет не до войны с Россией, так как все больше влиятельных персон считают главным противником не Россию, а Китай.

«Второй фактор, снижающий вероятность прямого конфликта США с Россией, — множественность вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию. Это — помимо Китая и России — Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах», — написал Пушков.

Также он добавил, что в мире сейчас устанавливаются три кризиса: украинский, ближневосточный и, как потенциальная вероятность, дальневосточный. Для США это будет ощущаться как «перенапряжение сил».