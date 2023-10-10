Павел Малков: Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости

Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Об этом заявил губернатор Павел Малков.

Глава региона на заседании облправительства во вторник, 10 октября, прокомментировал основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Информацию представила министр финансов региона Марина Наумова. Она отметила, что на этой основе формируется проект бюджета на трехлетний период. При разработке ключевых направлений учтены приоритеты и положения, сформулированные в стратегических документах. Налоговая политика направлена на укрепление экономики в условиях санкций, оптимизацию нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в регионе. Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета области в прошлом году составил 119,8% к уровню 2021 года. Приняты меры по повышению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности использования средств, выполнению задач нацпроектов. Регион активно применяет инструменты инфраструктурного меню, предложенного Правительством РФ. Объем бюджетных инвестиций в прошлом году составил более 10 млрд рублей. Рязанская область по результатам мониторинга Минфина России входит в группу с высоким уровнем управления региональными финансами. В приоритетах остается обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, развитие социальной, коммунальной инфраструктуры, реализация 24 актуализированных госпрограмм, финансовая помощь муниципалитетам в сохраненных объемах, укрепление долговой устойчивости.

Губернатор подчеркнул: «Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов, поэтому можно уверенно смотреть в будущее. В этом году мы приняли и реализуем бюджет развития, несмотря на все проблемы, и дальше тоже смотрим с оптимизмом. Планы по развитию, которые у нас есть, должны реализовываться в любом случае. Есть источники повышения налоговой базы, внутренней эффективности. Мы очень активно взаимодействуем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Работа предстоит большая по всем направлениям».

Павел Малков отметил, что, в частности, сохраняются все меры поддержки аграрного сектора региона. «Наш АПК на подъеме, и эта динамика сохраняется. Продолжим работать по всем приоритетам. Сельское хозяйство — стратегическое направление развитие региона, — сказал Губернатор. — Рязанский регион был достойно представлен на крупнейшем агропромышленном форуме страны — выставке „Золотая осень — 2023“. Как итог — 26 медалей выставки за различные конкурсы, 19 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. И диплом гран-при за вклад в развитие выставки. За этим труд огромного количества работников рязанского АПК. Спасибо всем за профессионализм». Глава региона добавил, что в тесном взаимодействии с предприятиями отраслевые меры поддержки продолжают совершенствоваться с тем, чтобы добиться их максимальной эффективности.