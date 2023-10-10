Павел Малков провел совещание по развитию Путятинского района

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел Час муниципалитета, посвященный социально-экономическому развитию Путятинского района. Об этом сообщила пресс-служба облправительства .

Совещание состоялось во вторник, 10 октября.

На мероприятии представили результаты работы по исполнению поручений губернатора, в том числе по итогам рабочей поездки в район. Так, разработана проектно-сметная документация на строительство дороги от М-5 «Урал» до поселка Мясной, готовится заявка на получение субсидий из областного бюджета. До конца года в селе Песочня, вдоль дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород», установят искусственное освещение. Кроме того, с учетом обращений граждан разрабатывается ПСД на ремонт автодороги по улицы Чапаева в Путятине.

По решению Малкова из резервного фонда облправительства выделены средства на ремонт Путятинского детского сада «Березка». Работы на объекте завершатся в ноябре. Также в рамках исполнения поручений в первом квартале 2023 года откроется муниципальный центр поддержки добровольчества. Прорабатываются вопросы включения Путятинской средней школы в проект модернизации школьных систем образования, строительства ФОКа в Путятине и ряд других.

На совещании подробно обсуждалось дальнейшее развитие муниципалитета по разным направлениям. Губернатор дал ряд дополнительных поручений. В частности, в 2023—2024 гг. будет возведен новый ФАП в селе Береговое. В районе в этом году отремонтировано 3 ФАПа, аналогичные работы ведутся еще в двух фельдшерско-акушерских пунктах. Планируется разработка ПСД на строительство Дома культуры в Песочне. Речь также шла о развитии сельского хозяйства и вводе в оборот ранее неиспользуемых земель, поддержке местного бизнеса, комплексном благоустройстве территорий, модернизации сетей водоснабжения.

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратил внимание на необходимость повышения качества управления финансами в Путятинском районе и рекомендовал более активно участвовать во всех областных и федеральных программах и проектах, максимально используя все имеющиеся возможности для развития муниципального образования.