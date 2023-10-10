Несколько рязанских детских садов остались без отопления

Во вторник, 10 октября, в связи с устранением повреждения на участке теплотрассы в районе улицы Электрозаводской с 9.30 до 20.00 отключат отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает «МУП РМПТС» в группе «ВКонтакте».

Список адресов, которые попадают под ограничение ресурсов:

— ул. Лермонтова, д. №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20;

— ул. Новая, д. № 102;

— ул. Фирсова, д. №№ 4 к.1, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18 к.1, 20 к.1, 22, 22 к.1, 24;

— ул. Электрозаводская, д. №№ 54б, 54 В, 54 г, 79, 81.

Также отопления и горячей воды не будет в детских садах № 91, 96 и в школах № 14,15.