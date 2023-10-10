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На Рязанском приборном заводе определили лучшего фрезеровщика

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели заводской конкурс профессионального мастерства рабочих по профессии «Фрезеровщик», приуроченный к 105-летию предприятия.

В заводском соревновании приняли участие шесть человек. По давно сложившейся традиции конкурс проводился в два этапа. Сначала конкурсанты выполнили теоретическую часть испытания, успешно ответив на три вопроса экзаменационных билетов, а затем занялись практикой: изготовили детали по чертежам за час. За процессом работы на станках внимательно следили члены конкурсной комиссии. Они отмечали время начала и окончания работы, смотрели за соблюдением технологии, норм и правил по охране труда. После завершения работы точность заданных параметров замерили контролеры.

По итогам конкурса первое место занял Павел Румянцев из цеха механообработки на станках с ЧПУ. Серебряным призером стал Артем Морковкин из цеха механообработки, бронзовым — представитель механосборочного цеха Василий Логинов. Дипломом «За волю к победе» награжден Сергей Тельнов из слесарно-каркасного цеха.

«На нашем предприятии проведение конкурсов профмастерства стало хорошей традицией. Они выявляют лидеров, которые достойно представляют завод на региональных и всероссийских конкурсах. Приятно осознавать, что на предприятии трудится и талантливая молодежь, которая стремится превзойти более опытных коллег. Несмотря на то, что Павел Румянцев участвовал впервые в этом конкурсе, он показал отличный результат и заслуженно занял первое место. Благодарю всех за участие, поздравляю победителей и призеров!» — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Все конкурсанты получили свидетельства об участии в конкурсе и памятные подарки, а победителей наградили дипломами и денежными премиями.

Конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям проводятся на Государственном Рязанском приборном заводе на протяжении многих лет. Они повышают престиж рабочих профессий, популяризируют достижения и передовой опыт квалифицированных специалистов.