Мошенники обманули рязанку на 200 тысяч рублей

Мошенники обманули рязанку на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка и рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и очень убедительно сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал ребенок.

Неизвестный попросил передать определенную сумму денег во избежание уголовной ответственности.

В результате напуганная женщина согласилась отдать курьеру 200 тысяч рублей.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».