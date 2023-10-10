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Минобороны России: за сутки ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

За сутки Вооруженные силы России отразили десять атак ВСУ на всех направлениях фронта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что потери противника составили до 425 боевиков ВСУ.

Российские войска уничтожили в Херсонской области склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки «Херсон», а в районе Новомихайловки полевой склад с боеприпасами.

Кроме того, в ДНР и Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты двух механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников.